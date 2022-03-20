الرئيس التونسي: نريد أن نضع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل

تونس - (أ ش أ):

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الاستقلال هو أن يمارس الشعب سيادته كاملة داخل أرضه المستقلة، وأريد أن نضع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل.

وأضاف سعيد - في كلمته بمناسبة الذكرى ال 66 للاستقلال، بثتها الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم /الأحد/، أثناء عقده المجلس الوزاري بقصر قرطاج - "إننا اليوم نعتز بمن سبقونا لطرد المستعمر وتحقيق الاستقلال، ولكن الاستقلال الحقيقي لا يتحقق بمجرد توقيع اتفاقية".

وأشار الرئيس التونسي إلى أن المجلس الوزاري سينظر في مشاريع المراسيم الثلاث المتعلقة بالصلح الجزائي والشركات الأهلية والمضاربة غير المشروعة، موضحا أن هذه النصوص ستتبعها نصوص أخرى وصفها بالتاريخية والقائمة على أساس العدل والقانون والثورة والشعارات التي رفعها الشعب التونسي المتمثلة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وأضاف أن مرسوم الصلح الجزائي من أجل أن يسترد الشعب أمواله المنهوبة، وهذه الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً لتذهب الأموال إلى أصاحبها الشرعيين.