إسرائيل تحبط هجومًا إلكترونيًا لاعتراض البث الحي لخطاب الرئيس الأوكراني



تل أبيب - (د ب ا)

أحبطت الوحدة السيبرانية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي والمديرية السيبرانية الوطنية، عددا من الهجمات السيبرانية التي كانت تستهدف اعتراض البث الحي لخطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الكنيست مساء اليوم الأحد.

صرح بذلك متحدث باسم الكنيست ، وفقا لما ذكرته صحيفة"جيروزاليم بوست "الإسرائيلية.

كان مسؤولون إسرائيليون و مواقع للحكومة الإٍسرائيلية مؤخرا أهدافا للعديد من الهجمات السيبرانية،وأعمال القرصنة المرتبطة بإيران والتي استهدفت الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وفي وقت مبكر من الشهر الجاري، تعرضت المواقع الإلكترونية للحكومة الإسرائيلية لهجوم سيبراني ضخم، وترددت تقارير أنه جاء للثأر من محاولة تخريب مزعومة لموقع فوردو لتخصيب اليورانيوم في إيران من جانب طاقم عمليات خاص تابع لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد).

كان زيلينسكي قد شبه في خطابه روسيا بألمانيا النازية، وذلك في رسالة فيديو للكنيست ، متهما الكرملين بالدفع بخطة للقضاء على أوكرانيا.

وقال إن هذا يعني أن أوكرانيا في وضع محفوف بالمخاطر مماثل للدولة اليهودية في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إن سياسة تل أبيب بشأن غزو روسيا لأوكرانيا لن تتغير ،عقب خطاب لرئيس الأخيرة فولوديمير زيلينسكي لأعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " عن المصادر التي لم تسميها، قولها إن إسرائيل سوف تواصل جهودها الدبلوماسية للتوسط بين أوكرانيا وروسيا لأن القيام بذلك يخدم مصالح إسرائيل بصرف النظر عن النتائج.

وتابعت المصادر أن خطاب زيلينسكي كان يهدف "لانحراف السفينة الإسرائيلية" في اتجاه كييف، ولكنه فشل في تحقيق ذلك .

يشار إلى رئيس الوزراءالإٍسرائيلي نفتالي بينيت قد اجرى في الثاني من الشهر الجاري محادثات مع بوتين وزيلينسكي حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على تقارير إعلامية أفادت بأن زيلينسكي، ناشد الحكومة الإسرائيلية تنظيم مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسرائيل.