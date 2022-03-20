الدفاع الروسية: القوات المسلحة تسحق كتيبة "دونباس" المتطرفة

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن وحدات من القوات العسكرية الروسية يعملون على سحق كتيبة "دونباس" القومية الأوكرانية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن كوناشينكوف قوله اليوم الأحد: "وحدات من القوات المسلحة الروسية تستكمل سحق كتيبة "دونباس" القومية بشكل كامل. وخلال النهار تقدموا 12 كم، ووصلوا إلى خط نيكولسكوي، وبالتعاون مع وحدات جمهورية دونيتسك، تم محاصرة بلدة سلادكو من ثلاث جهات.. تم القضاء على 60 مسلحًا ودبابتين وثلاثة ناقلات جنود مدرعة وستة مدافع ميدانية وتدمير قذائف هاون للقوميين. وتجري حاليا معارك مع فلول المسلحين ووحدات اللواء 54 من القوات الأوكرانية من أجل السيطرة على بلدات سلادكو ونوفوكرينكا وشاخترزكو".

وأوضح: "واصلت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ملاحقة الوحدات المنسحبة من اللواء 53 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتكثيف الهجوم في اتجاه بلدة نوفوميكايلوفكا. والقضاء على ما يصل إلى 20 مقاتل ودبابة وناقلة جنود مدرعة وثلاث أتوبيسات".

وفي اتجاه نوفوسيلوفكا الثانية، اخترقت وحدات جمهورية دونيتسك دفاعات اللواء 25 الجوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية وتحارب من أجل السيطرة على بلدتي كامينكا ونوفوسيلوفكا الثانية.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أن الطيران الحربي الروسي دمر اليوم الأحد 89 منشأة عسكرية أوكرانية، بينها 4 مراكز قيادة وراجمتا صواريخ و9 مدفعيات و5 مستودعات للقذائف والصواريخ و65 مكانا لتخزين الأسلحة.

وأكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية، مشيرًا إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية، تم تدمير 214 طائرة مسيرة أوكرانية، و1483 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة، 150 راجمة صواريخ، و584 مدفعا، فضلا عن 1279 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية ستضمن خروجًا آمنًا من ماريوبول والحفاظ على حياة جميع الذين يلقون أسلحتهم.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف - وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية - "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمي والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال القتالية وإلقاء أسلحتهم، ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف على طول الممرات الإنسانية المتفق عليها مع الجانب الأوكراني.. نضمن لجميع الذين يلقون أسلحتهم خروجا آمنا من ماريوبول والحفاظ على الحياة".

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تدعو ممثلي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والصليب الأحمر لمرافقة العملية الإنسانية لإجلاء السكان من ماريوبول.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، "من أجل التنفيذ الصارم لهذه المهمة، نرسل نداءً رسميًا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، وندعو ممثليها لمرافقة أنشطة العملية الإنسانية هذه، كما يقولون، مباشرة على "الأرض"، أي في مدينة ماريوبول، كجزء من القوافل الإنسانية، على الجانبين الروسي والأوكراني".

يذكر أنه وفي الـ24 من فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وصرحت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر.