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أوكرانيا تخطط لإرسال 50 حافلة غدًا لإجلاء سكان ماريوبول

11:00 م الأحد 20 مارس 2022
أوكرانيا تخطط لإرسال 50 حافلة غدًا لإجلاء سكان ماريوبول

علم أوكرانيا

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وكالات

تعتزم أوكرانيا، إرسال حافلة لإجلاء سكان من مدينة ماريوبول المحاصرة غدًا الاثنين، حسبما ذكرت "العربية".

وتقول السلطات المحلية الأوكرانية بالمدينة، إن حوالي 400 ألف شخص محاصرون في ماريوبول منذ أكثر من أسبوعين، مختبئين من القصف العنيف الذي قطع الإمدادات المركزية من الكهرباء والتدفئة والمياه.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد، عن فتح ممر آمن لمدة ساعتين غدًا الاثنين في مدينة ماريوبول الأوكرانية لخروج القوات الأوكرانية، حسبما ذكرت "العربية".

وطالبت وزارة الدفاع الروسية، القوات الأوكرانية في ماريوبول تسليم أسلحتهم مقابل ممر آمن لها، داعية الأمم المتحدة والصليب الأحمر للإشراف على خروج القوات الأوكرانية من ماريوبول.

أوكرانيا روسيا مدينة ماريوبول
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