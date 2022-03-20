مدير "ديسكفري التعليمية": الطلاب في مصر من أذكى طلاب العالم

كتب– أسامة علي:

قال مارتي كيرل المدير التنفيذي العالمي لمؤسسة "ديسكفري" التعليمية، إنه يعمل مع وزارة التربية والتعليم منذ 5 أو 6 سنوات منذ بداية بنك المعرفة المصري وتجربة التطوير التعليم 2.0.

وأضاف كيرل، أن تم متاعة المعايير الدولية حول العالم لمتابعة موقع مصر في المناهج والتقييم والكتب والمعايير الدولية، حيث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، برفع كفاءة الكتب والمواد بنفس مستوى باقي الدول التي بدأنا بتطوير المناهج بها عام 2018.

وأوضح المدير التنفيذي العالمي لمؤسسة "ديسكفري" التعليمية، في حوار مع برنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا 2، أنه تم التعاون مع الوزارة ومركز تطوير المناهج، وأصبحت كل الكتب مملوكة لمصر وليس للناشر أو لديكسفري، مضيفًا: "ساعدنا في تطوير التعليم لكن الكتب مملوكة للوزارة" .

ولفت إلى أن الطلاب في مصر من أذكى طلاب في العالم، لكن لا يمكنهم الحصول على نفس مستوى تعليم الطلاب الآخرين إلا إذا كان لديهم تعليمات ومواد بحوزة أي طالب آخر في أي دولة، مشيرًا إلى أنه خلال 15 - 20 عامًا الماضية كل الدول رفعت وطورت التعليم لديها وكان من ضمنهم مصر، وما زال الجميع يواجه تحديات.

ولفت إلى أنه تعرف على هذا الطالب وعلمه الكثير من الخبرات لأنه كان طالب ذكيًا للغاية، متابعًا: "قمنا بمساعدة أولياء الأمور من خلال توفير مواد للمعلمين مثل ما يتم عمله من خلال قناة مدرستنا".

وأشار إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بدأ في التطوير مع الطلاب برؤية بنك المعرفة المصري وكل هذا بدأ يفتح عقولهم وتُعتبر هذه نتيجة رائعة لمصر.