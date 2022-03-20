فاوتشي يتوقع عودة إصابات كوفيد للارتفاع مجددا بأمريكا

واشنطن - (د ب أ)

قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، إن من المرجح ألا ترقى زيادة محتملة في الإصابات بكوفيد-19 بالولايات المتحدة إلى قفزة واسعة النطاق أو تدفع نحو إعادة فرض قيود كبيرة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال المستشار الطبي بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي في برنامج "هذا الأسبوع" لشبكة "أيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية إن "خلاصة القول هي أننا من المرجح أن نشهد قفزة في حالات الإصابة، كما شهدناها في الدول الأوروبية لا سيما في المملكة المتحدة". وقال "آمل ألا نشهد قفزة. لا أعتقد أننا سنشهدها".

وبينما ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه يجب أن تستعد الولايات المتحدة لاستئناف تدابير مثل ارتداء الكمامات بشكل إلزامي في الأماكن العامة المغلقة ، قال فاوتشي إنه "في الوقت الراهن، في هذه المرحلة، لا نرى ذلك".

ويتسبب متحور أوميكرون من فيروس كورونا في زيادة الإصابات في أوروبا، ويشكل حاليا نحو 30% من الإصابات في الولايات المتحدة، حيث تم التراجع إلى حد كبير عن متطلبات التطعيم وارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.