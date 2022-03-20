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الأمن العراقي يلقي القبض على متهم بجرائم إرهاب في كركوك

08:47 م الأحد 20 مارس 2022
الأمن العراقي يلقي القبض على متهم بجرائم إرهاب في كركوك

الشرطة العراقية

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بغداد - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة العراقية إلقاء القبض على متهم بجرائم إرهاب في كركوك.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية -في بيان اليوم /الأحد/- أنه بعد ورود معلومات بوجود أحد المطلوبين في قضايا إرهاب ضمن قضاء الحويجة، قامت قوات الأمن بالاشتراك مع استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات، والتي أحاطت بمكان وجود الهدف المطلوب، حيث أُلقي القبض عليه محاولًا التخفي بين المواطنين قرب أحد معارض سيارات المدينة.

وأضافت أنه تم تسليم المتهم إلى جهة الاختصاص.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة العراقية العراق كركوك الإرهاب
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