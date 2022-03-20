تركيا: نعمل مع روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق نار إنساني



أنقرة - (د ب أ)

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل مع روسيا وأوكرانيا على إرساء وقف إطلاق نار إنساني يتبعه وقف إطلاق نار دائم.

وأضاف تشاووش أوغلو في كلمة له خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية أنطاليا، أن "تركيا اتخذت موقفا مبدئيا منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أيدت فيه الحق ووقفت ضد الباطل دون أي تنازلات"، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار إلى أن تركيا تتمتع بعلاقات وثيقة مع روسيا في العديد من المجالات، لافتا أن "هذه العلاقات لم تحل دون وقوف بلاده إلى جانب الحق".

كما ذكر وزير الخارجية التركي أن بلاده أسست أيضا علاقات وثيقة مع أوكرانيا، وصلت إلى درجة سفر مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية دون الحاجة لإبراز جواز السفر.

وأضاف: "عندما تصاعد التوتر بين البلدين الجارين بذلنا جهودا كبيرة لتجنب اندلاع صراع ساخن".

ولفت تشاووش أوعلو أن تركيا انتقدت الهجوم الروسي وأبدت تأييدا قويا لوحدة الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "الآن هناك حريق ما لم يتم إخماده فإنه سيؤثر على الجميع، نحن نبذل جهودا كبيرة لإخماد الحريق.. نعمل من أجل وقف إطلاق نار إنساني يتبعه دائم من خلال إجراء محادثات مع الجانبين".

وأوضح أن الطرفين الروسي والأوكراني اقتربا من الاتفاق على المسائل الأساسية، مبينا أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق كامل مع استمرار الحرب وموت المدنيين.

وأردف قائلا: "المفاوضات بين الجانبين ما زالت مستمرة، ونحن على تواصل مع الطرفين وندرك تفاصيل المفاوضات، لكن لا يمكننا البوح بكامل ما يجري بين وفدي البلدين".

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا اجريتا حتى الأن اربع جولات من المحادثات منذ الغزو الروسي الرابع والعشرين من الشهر الماضي.

وقال إيهور جوفكفا، مستشار الرئيس الأوكراني إن الحكومة الأوكرانية بدأت ترى تقدما في مفاوضاتها مع موسكو بشأن إنهاء الغزو الروسي.