روسيا تعلن مقتل قائد عسكري بارز في معارك بأوكرانيا

وكالات:

أعلنت السناتور عن مدينة سيفاستوبول يكاترينا أتاباييفا، عن مقتل نائب قائد أسطول البحر الأسود، القبطان من الدرجة الأولى أندريه نيكولايفيتش بالي، حيث قضى نحبه في معارك تحرير ماريوبول من النازيين".

وأضافت أتاباييفا، حسبما نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية أن "أندريه نيكولايفيتش أحب سيفاستوبول من كل قلبه، وكانت حياته كلها مكرسة للمدينة، وكان بطلا محبوبًا ومحترمًا من قبل مرؤوسيه، وكان يعرف كيف يعامل الجميع بصدق وعدل وتفهم، أقدم التعازي للأقارب والأصدقاء".