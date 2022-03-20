الأمم المتحدة: الغزو الروسي لأوكرانيا أودى بحياة 902 من المدنيين

جنيف - (بي بي سي)

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في مقتل ما لا يقل عن 902 من المدنيين

ووفقا لما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن أغلب الضحايا سقطوا جراء الأسلحة المتفجرة (المتفجرات) المستخدمة في الحرب، والتي يدخل في طياتها الضربات الصاروخية والجوية التي تشن على المدن الأوكرانية وأعمال القصف بالمدفعية الثقيلة واستعمال راجمات الصواريخ المزودة بقذائف متعددة او متعددة الإطلاق.

ويعتقد أن العدد الفعلي للضحايا أكبر بكثير على الأرجح من المذكور، لأن المفوضية، التي لديها فريق مراقبة كبير في أوكرانيا، لم تتمكن من تفحص أو تلقي بعد تقارير عن حصيلة الضحايا والجرحى من كامل المدن المتضررة بشدة من القتال في اوكرانيا في مقدمتها ماريوبول الإستراتيجية التي تقبع تحت القصف لما يزيد عن أسبوعين.