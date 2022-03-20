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أنقرة : أوكرانيا وروسيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن "قضايا حساسة"

05:55 م الأحد 20 مارس 2022
أنقرة : أوكرانيا وروسيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن "قضايا حساسة"

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

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وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أوكرانيا وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن "قضايا حساسة"، مشيرًا إلى أمله بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار إذا لم يتراجع الطرفان عن التقدم الذي أحرز، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية التركي، إلى موسكو حيث سيجري محادثات الأربعاء، ثم يتوجه إلى أوكرانيا الخميس سعيًا لوقف إطلاق النار.

وتتواصل جهود الوساطة من جانب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي رفضت الانضمام إلى العقوبات المفروضة على موسكو.

مولود جاويش أوغلو تركيا أوكرانيا روسيا الحرب الروسية
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