ماكرون يتصدر استطلاعات الرأي قبل 3 أسابيع من الجولة الأولى للانتخابات

باريس - (أ ش أ):

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الأحد، استمرار تصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنافسيه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تجرى في 10 أبريل المقبل.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" لصالح صحيفة (لو جورنال دو ديمانش)، فإنه وقبل الجولة الأولى بثلاثة أسابيع، يظل ماكرون ومرشحة الحزب الجمهوري مارين لوبان هما المرشحان للتأهل للنهائي.

وأشار "إيفوب" إلى أن ماكرون حصل على 5ر29% من نوايا التصويت أي بزيادة نحو خمس نقاط مما كان عليه قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ويتقدم بفارق 11 نقطة عن مارين لوبان (5ر18%) يليها اليساري جان لوك ميلينشون(13%).

وأفاد معهد إيفوب بأن مرشحة اليمين مارين لوبان، على الرغم من تراجع النقاط التي حصلت عليها في نوايا التصويت منذ الصيف الماضي ودخول منافسها اليميني المتطرف إيريك زيمور، إلا أنها تحتفظ بقاعدة صلبة، لا سيما بفضل دعم الفئات الشعبية (28%).

ويقول فريديريك دابي، المدير العام لمؤسسة إيفوب: "إذا حدث نفس الشيء كما حدث في انتخابات 2021 الإقليمية، فستكون استطلاعات الرأي خاطئة ولن تكون مارين لوبان في الجولة الثانية".

ورجح الاستطلاع فوز "ماكرون" بالانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة بنسبة 58% من الأصوات ضد "لوبان".