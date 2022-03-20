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روسيا وأوكرانيا: 10 ملايين شخص نزحوا من ديارهم هربا من الحرب

03:31 م الأحد 20 مارس 2022
روسيا وأوكرانيا: 10 ملايين شخص نزحوا من ديارهم هربا من الحرب

10 ملايين شخص نزحوا من ديارهم هربا من الحرب

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كييف- (بي بي سي):

فرّ نحو عشرةُ ملايين شخص من ديارهم في أوكرانيا هربا من الغزو الروسي، حسبما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الأحد.

وكتب غراندي على تويتر أن "الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن 10 ملايين فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج.

كانت المنظمة الدولية رأت أن اللجوء من أوكرانيا قد بات الأزمة الأسرع نموًا من نوعها في أوروبا منذ زمن الحرب العالمية الثانية.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت في الأسبوع الماضي إن نحو 3 ملايين لاجئ نزحوا إلى خارج أوكرانيا التي يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 45 مليون نسمة.

ويهرب الأوكرانيون بشكل رئيسي إلى وجهات حدودية على رأسها بولندا.

هذا المحتوى من

BBC
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