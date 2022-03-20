Masrawy logo white

إعلان

روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن تعليق عمل أحزاب موالية لروسيا

03:18 م الأحد 20 مارس 2022
روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن تعليق عمل أحزاب موالية لروسيا

فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف- (بي بي سي):

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي، تعليق نشاط 11 حزبا مواليا لروسيا في إطار الأحكام العرفية المعلنة في البلاد.

وجاء الإعلان على إثر قرار أتخذه مجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا بحظر عمل تلك الأحزاب.

وفي مقطع فيديو نشره فجر الأحد، حذر زيلينسكي أي سياسي من التعاون مع روسيا أو خلق انقسام في الجبهة الأوكرانية مؤكدا أن أي محاولة من هذا القبيل ستواجه برد حازم.

ومن بين الأحزاب التي شملها القرار أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان والذي استنكر القرار ووصفه بغير القانوني داعيا نوابه واعضاءه لمواصلة عملهم.

كما وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي مرسوماً يقضي بتوحيد الخطاب الوطني الإعلامي وما يبث من أخبار، في ظل الحرب الحاصلة، لـ"أغراض الأمن القومي" على حد ما أعلنه.

هذا المحتوى من

BBC
فولوديميرزيلينسكي روسيا أوكرانيا الأحكام العرفية أخبار BBC

الخبر التالى:

المحكمة العليا في البرازيل تمهل "تليجرام" 24 ساعة للامتثال لقراراتها
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا