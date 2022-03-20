روسيا وأوكرانيا: كييف تعلن تعليق عمل أحزاب موالية لروسيا

كييف- (بي بي سي):

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي، تعليق نشاط 11 حزبا مواليا لروسيا في إطار الأحكام العرفية المعلنة في البلاد.

وجاء الإعلان على إثر قرار أتخذه مجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا بحظر عمل تلك الأحزاب.

وفي مقطع فيديو نشره فجر الأحد، حذر زيلينسكي أي سياسي من التعاون مع روسيا أو خلق انقسام في الجبهة الأوكرانية مؤكدا أن أي محاولة من هذا القبيل ستواجه برد حازم.

ومن بين الأحزاب التي شملها القرار أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان والذي استنكر القرار ووصفه بغير القانوني داعيا نوابه واعضاءه لمواصلة عملهم.

كما وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي مرسوماً يقضي بتوحيد الخطاب الوطني الإعلامي وما يبث من أخبار، في ظل الحرب الحاصلة، لـ"أغراض الأمن القومي" على حد ما أعلنه.