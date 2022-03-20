التحالف: تدمير زورق حوثي مفخخ وإحباط هجوم بجنوب البحر الأحمر

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، عن تدمير زورق حوثي مفخخ بالحديدة، وإحباط هجوم وشيك يستهدف حرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر.

وأعلن التحالف، حسب قناة العربية الإخبارية، عن تدمير ما مجموعه 106 زوارق حوثية مفخخة شكلت تهديدًا لحرية الملاحة في جنوب البحر الأحمر.

وشدد التحالف "على أن جهود التحالف التي يقوم بها أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف أن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام ميليشيات الحوثي الإرهابية لصواريخ كروز (إيرانية) استهدفت محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق ومحطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو بجازان.

وأوضح المتحدث أن القوات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلق لاستهداف مدينة جازان، كما دمرت وأسقطت تسع طائرات مسيّرة (مفخخة) أُطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.