مسيرة وسط العاصمة تونس معارضة للرئيس قيس سعيد

تونس - (د ب أ):

نفذ أنصار حركة النهضة الاسلامية ومعارضون، في تونس مسيرة احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد على امتداد شارع "20 مارس" المؤدي إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان.

وسار بضعة آلاف في المسيرة على طول الشارع قبل أن تتوقف على أطراف ساحة باردو التي أحاطها الأمن بسياج حديدي كما أغلق عدة مداخل أخرى مؤدية إلى الساحة.

ويشارك في المسيرة التي توافق ذكرى الاستقلال اليوم، ممثلون عن أحزاب المعارضة وحركة "مواطنون ضد الانقلاب" التي تضم نشطاء سياسيين.

وتعترض المسيرة على الاستشارة الوطنية إلكترونيا التي أطلقها الرئيس قيس سعيد تمهيدا لاستفتاء شعبي على الإصلاحات السياسية بعد أن كان علق العمل بالدستور وجمد أعمال البرلمان وفرض تدابير استثنائية منذ يوليو الماضي.

وكلف سعيد الاستاذة الجامعية نجلاء بودن لقيادة فريق حكومي جديد منذ أكتوبر الماضي وهي مسؤولة قانونا أمامه كما بدأ التشريع باستخدام المراسيم.

وندد المحتجون باستهداف القضاء واحتكار الرئيس السلطات ورددوا "الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و"الشعب يريد عزل الرئيس".

ورفع محتجون لافتات حملت شعارات مثل "يسقط يسقط الانقلاب" و"انتهى عهد التعلميات" و"لا لاستهداف القصاء".