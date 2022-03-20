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وزير الأوقاف يشيد بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين

02:18 م الأحد 20 مارس 2022
وزير الأوقاف يشيد بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين

الدكتور محمد مختار جمعة

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القاهرة- أ ش أ:

أشاد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين جناحي الأمة مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة في الظل القيادة الحكيمة للبلدين، داعيا الله بأن يحفظهما قيادة وشعبًا، وأن يديم عليهما نعمه وأمنه وأمانه.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لوزير الأوقاف بمقر وزارة الحج بجدة، اليوم الأحد؛ وذلك لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر خدمات الحج والعمرة الذي سيعقد بجدة غدًا الإثنين.

وأهدى الدكتور محمد مختار جمعة لوزير الحج السعودي بعض إصدارات وزارة الأوقاف المصرية، ومن بينها كتاب "الحج والعمرة مناسك وأسرار" من تأليف وزير الأوقاف المصري، وكتاب "التيسير في الحج"، وكتاب "الدولة مفهومها وتطورها" وهو أحدث إصدارات وزارة الأوقاف المصرية.. كما أهداه مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.​

هذا المحتوى من

Asha
محمد مختار جمعة السعودية توفيق بن فوزان الربيعة
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