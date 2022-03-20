الدوما الروسي: الولايات المتحدة موجودة حيث مصالحها

موسكو - أ ش أ

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، "إن الولايات المتحدة توجد حيث مصالحها الاقتصادية، في حين أن الهدف الروسي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو إنقاذ الناس ونزع سلاح النازيين في أوكرانيا".

وأضاف فولودين على منصة "تلجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الأحد:"عندما تبدأ واشنطن بتعليم روسيا الديمقراطية وتقوم بفرض سياسة العقوبات، فلتبدأ بنفسها". وتابع: "أهدافنا هي ضمان الأمن وإنقاذ الناس ونزع السلاح من أيدي النازيين الإرهابيين في أوكرانيا، ومن ثم هناك فارق كبير بين موسكو وواشنطن".

وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أن الولايات المتحدة غزت العراق قبل 19 عاما،وقتلت وفقًا لتقديرات مختلفة ما يصل إلى نصف مليون شخص،أن اتهامات واشنطن لبغداد آنذاك بامتلاك أسلحة بيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والتي طرحها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولين باول، تم إدراجها إلى الأبد في التاريخ العالمي للتزوير".

وأضاف قائلا:" لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق، وسعت واشنطن في تلك السنوات بشكل أساسي إلى تحقيق هدف السيطرة على المناطق النفطية في العراق".