الإمارات وسانت كيتس توقعان اتفاقية للتعاون الثقافي والشبابي

أبوظبي - أ ش أ

وقعت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والشباب والرياضة والثقافة في دولة سانت كيتس ونيفيس، بهدف التعاون في مجالات الثقافة والشباب، ودراسة الثقافة واللغات والآداب والفنون والتراث؛ إضافة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية والشبابية وتبادل الخبرات حول السياسات والتشريعات في مختلف مجالات الاقتصاد الثقافي والإبداعي، لتطوير الصناعات الإبداعية في البلدين.

ووقع مذكرة التفاهم -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الأحد وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، و وزير التربية والشباب والرياضة والثقافة دولة سانت كيتس ونيفيس هونورابل جونيل بأول.

وأكدت الكعبي أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين تؤكد على متانة العلاقات المشتركة بين البلدين وتساهم في تيسير التبادل الثقافي والإبداعي بين شعبي البلدين، بما يخدم جهود التعاون المشترك، ويخلق فرصاً أعظم للتعاون الثقافي بمجالات الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يرسخ من قيم التسامح والتعايش ويعزز لغة الحوار الحضاري، ويساهم في بناء اقتصاد المعرفة.

ونصت المذكرة على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات المختصة في مختلف المجالات الثقافية والشبابية عن طريق تبادل الزيارات بين المسؤولين عن الثقافة، والكتاب والمفكرين؛ والمشاركة وتشجيع الأنشطة المشتركة، من معارض الكتاب وغيرها، وتشجيع التعاون بين الطرقين لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الوصول إلى المنتجات الرقمية الوطنية وقراءتها مجاناً وتبادل الكتب والمطبوعات بين البلدين.

إضافة لذلك تشجع الاتفاقية التبادل الفني في المجالات الثقافية، وتبادل المعلومات الببليوجرافية والتسجيلات الصوتية والمرئية المعبرة عن التراث والموسيقى والفنون، وتبادل الخبرات حول طرق تحليل واستخدام البيانات الضخمة في المجال الثقافي والشبابي، كما تنص الاتفاقية على أن يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، وفقا للتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الطرفان.

وتضع المذكرة أسساً راسخة للتعاون بين الطرفين في مجالات الثقافة والشباب، وبخاصة المتعلقة بالآثار والتراث والفنون والمكتبات بهدف توسيع نطاق معرفتهم بالهوية الوطنية، وحضارة وثقافة وفنون كل منهما، والتعاون المباشر في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية ودعم الموهوبين الشباب لتعزيز الروابط بين الدولتين، إذ يسعى الطرفان إلى تبادل الخبرات لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /اليونسكو/ وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالآثار والتراث والفنون والمكتبات، والصناعات الثقافية والإبداعية ودعم الموهوبين الشباب التي صدقت عليها كلتا الدولتان ، ووفقاً للتشريعات الوطنية لبلديهما.