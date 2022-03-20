وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان مجمل القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة/اسلام اباد - ( د ب أ):

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في باكستان، رابع محطات جولته الآسيوية، اليوم الأحد مع وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان خلال عام 2021، وهو ما انعكس في قيام وزير الخارجية الباكستاني بزيارة مصر في فبراير 2021، وعقد فعاليات الجولة التاسعة من المشاورات السياسية بين البلدين بالقاهرة في مارس 2021، وما تبع ذلك من زيارات متبادلة بين الجانبين، مؤكدا حرص مصر على دفع مجالات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.

كما ذكر المتحدث أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية.

وأوضح المتحدث أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أعرب الوزير شكري عن التقدير إزاء استضافة باكستان للدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقدها بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد يوميّ 22 و23 مارس الجاري، مع التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمة فيما يتعلق بكافة القضايا ذات الاهتمام المتبادل.