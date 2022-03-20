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السلطات الأوكرانية: مقتل أكثر من 260 مدنيا في خاركيف

08:30 ص الأحد 20 مارس 2022
السلطات الأوكرانية: مقتل أكثر من 260 مدنيا في خاركيف

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موسكو - (د ب أ):

قتل 260 مدنيا أوكرانيا على الأقل في معارك حول مدينة خاركيف منذ اجتياح القوات الروسية أوكرانيا قبل نحو شهر تقريبا، وفقا للسلطات الأوكرانية.

وقالت السلطات القضائية الأوكرانية في تحديث ليل السبت إن هناك 14 طفلا بين القتلى.

وتحاصر القوات الروسية المدينة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا والتي كان يبلغ تعداد سكانها 5.1 مليون نسمة قبل اندلاع الحرب.

ولا تزال المدينة تتعرض للقصف بالمدفعية وضربت العديد من المباني السكنية واندلعت بها النيران مساء السبت، وفقا لوكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية.

ولم يتسن التأكد من المعلومات بشكل مستقل حتى الآن.

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