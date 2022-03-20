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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني

08:46 ص الأحد 20 مارس 2022
كوريا الجنوبية تسجل أقل من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني

إصابات كورونا

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سول - (د ب أ):

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى أقل من 400 ألف إصابة اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن المتحور أوميكرون سريع الانتشار وسط تحرك الحكومة لإلغاء قيود التباعد الاجتماعي الصارمة.

وسجلت كوريا الجنوبية 334708 إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينها 22 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 9 ملايين و 373 ألفا و646 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 327 وفاة إضافية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12428 حالة منذ بدء الجائحة.

اصابات كورونا كوريا الجنوبية اوميكرون

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