جوتيريش: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هو رسالة تدعو لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا

وكالات

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اعتماد الجمعية العامة قرارا يدين "العدوان على أوكرانيا" بأنه يعكس حقيقة مركزية، وهي أن العالم يريد إنهاء المعاناة الهائلة في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال حديث جوتيريش مع الصحفيين عقب انتهاء الدورة الاستثنائية للجمعية العامة والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام لبحث الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.

وقال: "لقد قالت الجمعية العامة كلمتها. وبصفتي أمينا عاما، من واجبي أن ألتزم بهذا القرار، وأسترشد بدعوته."

وأضاف الأمين العام أن رسالة الجمعية العامة مدوية وواضحة، وهي الدعوة لـ "وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا – الآن. وإسكات البنادق – الآن. فتح باب الحوار والدبلوماسية – الآن."

وقال: "إن الآثار الوحشية للصراع واضحة للعيان. ولكن على الرغم من أن الوضع سيء بالنسبة للأشخاص في أوكرانيا في الوقت الحالي، فإنه يهدد في أن يصبح أسوأ بكثير."

ودعا جوتيريش إلى احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال: "ليست لدينا لحظة لنضيعها."