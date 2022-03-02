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لافروف يصف تجميد الأصول الروسية بأنه "سرقة"

09:58 م الأربعاء 02 مارس 2022
لافروف يصف تجميد الأصول الروسية بأنه "سرقة"

سيرجي لافروف

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موسكو - (د ب أ)

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قيام الدول الغربية بتجميد الأصوال الروسية في الخارج، ووصف هذا الإجراء بأنه "سرقة".

وقال لافروف لقناة الجزيرة "إنهم يبصقون على كل المبادئ التي رسخوها على الساحة الدولية"وأضاف "هذه سرقة".

وقد بدأت الدول الغربية في تجميد أصوال البنك المركزي الروسي ورجال الأعمال ردا على غزو أوكرانيا.

سيرجي لافروف الأصول الروسية وزير الخارجية الروسي

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