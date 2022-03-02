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الداخلية الأوكرانية: انفجار قوي بالقرب من محطة القطارات في كييف

09:57 م الأربعاء 02 مارس 2022
الداخلية الأوكرانية: انفجار قوي بالقرب من محطة القطارات في كييف

اوكرانيا

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أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية عن وقوع انفجار قوي بالقرب من محطة سكة حديد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد علّق إثر وقوع الانفجار قائلاً إن "القوات الروسية تقصف العاصمة الأوكرانية".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلنطي "الناتو" وروسيا الاتحاد إثر هجوم الأخيرة لأوكرانيا.

هذا المحتوى من

Asha
الداخلية الأوكرانية أوكرانيا انفجار إيمانويل ماكرون

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