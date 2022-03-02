ماكرون: قمنا بكل شيء لتفادي الحرب لكن بوتين اختارها

وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيبقى على تواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن كثير من قطاعات الاقتصاد الفرنسي ستعاني نتيجة أزمة أوكرانيا.

وأكد ماكرون في خطاب بشأن الحرب في أوكرانيا على ضرورة وقف الاعتماد الفرنسي على الغاز الروسي.

وقال ماكرون: "قمنا بكل شيء من أجل تفادي الحرب على أوكرانيا لكن بوتين تنكر لالتزاماته واختار الحرب".