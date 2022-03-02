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مسؤول بالناتو: المساعدات العسكرية تصل إلى أوكرانيا عبر بولندا

08:24 م الأربعاء 02 مارس 2022
مسؤول بالناتو: المساعدات العسكرية تصل إلى أوكرانيا عبر بولندا

الناتو

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وكالات

أكد مسؤولون غربيون، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء، أن المساعدات العسكرية تصل أوكرانيا عبر بولندا وأن استهداف روسيا للإمدادات محتمل، وأضافوا أنه سيصل خلال هذه الأيام دعم نوعي لأوكرانيا عبر قنوات خاصة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول في حلف الشمال الأطلسي "الناتو" قوله، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار التصعيد وخيار مواجهته يعني الدخول في حرب عالمية ثالثة.

وأشار إلى أن تهديد بوتين بالتأهب النووي لم يترجم فعليًا وأن الحلف مستعد للرد فورًا، موضحًا أن الرد على تهديد بوتين سيكون بوضع قوة الردع النووي للحلف في حالة تأهب.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي ودول بالناتو تعهدت بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي.

الناتو المساعدات العسكرية أوكرانيا بولندا فلاديمير بوتين

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