الاتحاد الأوروبي يبحث الحد من وصول السفن الروسية لموانئ التكتل

بروكسل - (د ب أ)

ينظر الاتحاد الأوروبي في وسائل للحد من وصول السفن الروسية إلى موانئ ومياه التكتل ، موسعًا بذلك حظرًا سابقًا على دخول الطائرات الروسية مجاله الجوي.

ويبحث الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه احتمال فرض عقوبات على الموانئ البحرية الروسية ، وفقا لمصادر مطلعة على هذه الخطط ،طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات سرية

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء ، ينظر الاتحاد الأوروبي في وسائل لاستهداف يخوت تملكها النخبة الروسية.

وهذه الخطوة سوف تكون مماثلة لإجراءات اتخذتها المملكة المتحدة التي أعلنت حظر السفن التي لها صلات روسية من دخول الموانئ البريطانية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان إن "الحظر المفروض على السفن الروسية من دخول موانئ المملكة المتحدة والعقوبات الاقتصادية الجديدة ضد المؤسسات المالية الروسية الرئيسية بما فيها بنكها المركزي بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا سوف تنتقص من الاقتصاد الروسي وتساعد في التأكد من أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يخسر".