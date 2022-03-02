270 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين - (أ ش أ)

اقتحم 270 مستوطنًا إسرائيليًا، المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ،في بيان صحفي، أن المستوطنين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا صلوات تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لاقتحامات من قبل المستوطنين في محاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.

ووثقت مؤسسات بالقدس أن 900 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي.