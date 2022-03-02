زيلينسكي: ننتظر مؤشرات إيجابية بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أوكرانيا - (أ ش أ)

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه بحث مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الوضع الراهن في بلاده، مُعربا عن أمله في ظهور "مؤشرات إيجابية" بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "إنني على اتصال دائم مع صديقنا الموثوق رئيس المجلس الأوروبي.. لقد ناقشنا معا الوضع الحالي في ساحة المعركة والجهود الدبلوماسية، وننتظر مؤشرات إيجابية حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".