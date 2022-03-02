روسيا تتوقع استئناف المفاوضات مع أوكرانيا غدًا

موسكو - (د ب أ)

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أنها تتوقع استئناف محادثاتها مع أوكرانيا غدا الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" مساء اليوم الأربعاء عن رئيس وفد التفاوض الروسي، فلاديمير ميدينسكي قوله عن هذه المحادثات: "ننتظرها غدا".

وأفادت معلومات أولية بأن من المنتظر عقد هذا اللقاء مع ممثلي أوكرانيا المجاورة في النصف الأول من اليوم، وأشارت هذه المعلومات إلى أن الأوكرانيين في الطريق، وأن الجانبين اتفقا على اختيار منطقة برست غرب بيلاروس كمكان للمحادثات، وأن الجيش الروسي سيقيم "ممرا آمنا مناسبا".

كانت تقارير رسمية في أوكرانيا أفادت في وقت سابق،بأن كييف وافقت على إجراء مفاوضات جديدة مع روسيا مساء اليوم.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" استنادا إلى معلومات لرئيس وفد التفاوض الأوكراني ديفيد اراشاميا، غير أنه لم يتم بعد تحديد موعد ومكان المحادثات الجديدة.

وبحسب تصريحات صادرة عن الكرملين في وقت سابق، فإن الجانب الروسي أبدى أيضا استعداده لإجراء محادثات جديدة مساء اليوم.

كانت المفاوضات الأولى بين الجانبين دارت عند الحدود الأوكرانية البيلاروسية أول أمس الاثنين لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت يوم الخميس الماضي.