فرنسا: وزراء المالية الأوروبيون اتفقوا على تشديد العقوبات ضد روسيا

وكالات

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الأربعاء، أن العقوبات على روسيا فعالة جدا وأدت لشل البنك المركزي الروسي وإرباك النظام المالي الروسي.

وتابع لومير، أن وزراء المال الأوروبيون اتفقوا على تشديد العقوبات ضد روسيا، مضيفًا أن العقوبات على روسيا ستشمل العملات الرقمية.