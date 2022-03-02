"الصحة العالمية" تعرب عن القلق البالغ إزاء الوضع الصحي بأوكرانيا

سويسرا - (أ ش أ)

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء الوضع الصحي في أوكرانيا، داعيا إلى إيجاد ممر أمن لضمان وصول المساعدات الطبية إلى المستشفيات والمحتاجين، حيث تعمل المنظمة على الأرض مع الشركاء من الأمم المتحدة لدعم وتوفير الخدمات الصحية هنا.

وأعلن تادروس - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء بمقر المنظمة في جنيف - أن أول شحنة من المساعدات الصحية سوف تصل غدا جوا، وتشتمل على 36 طنا متريا من رعاية الصدمات وكذلك لوازم الجراحات الطارئة وتلبية احتياجات حوالي 100 ألف شخص، موضحا أنه تم توزيع لوازم صحية على 23 مستشفى في أوكرانيا.

وقال "إن المنظمة أطلقت مبلغ 4.9 مليون دولار من صندوق الطوارئ لتلبية الاحتياجات في أوكرانيا"، لافتا إلى أن المنظمة بحاجة إلى حوالى 45 مليون دولار للشهور الثلاثة القادمة.

وطالب تادروس أطراف النزاع في أوكرانيا باحترام وحماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي، محذرا من أن الهجمات على النظام الصحي هي انتهاك للقانون الدولي، مضيفا أن التغطية بلقاحات كورونا ستكون ضعيفة في ظل الظروف الحالية وستجعل الوضع أكثر صعوبة، فضلا عن وجود أزمة كبيرة جراء نقص الأوكسيجين في المرافق الصحية الأوكرانية، وذلك بعد إغلاق المصانع الثلاثة التي كانت تنتجه هناك.

ومن جهته، قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة "إن مسألة تسهيل النفاذ للأدوية واللوازم الصحية إلى المرافق في أوكرانيا هي أولوية، خاصة فى ظل الحاجة الماسة إلى الأوكسيجين للمرضى، حيث يوجد حوالى 2000 شخص بحاجة إلى الأوكسجين ولا يمكنهم الانتظار، وكذلك إلى أدوية أساسية أخرى مثل الانسولين"، محذرا من أنه دون وصول هذه الاحتياجات فإن الكثير من الأشخاص سيكونون معرضين للموت.