أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

عاهل البحرين وخادم الحرمين يبحثان مسار العلاقات التاريخية

06:58 م الأربعاء 02 مارس 2022
عاهل البحرين وخادم الحرمين يبحثان مسار العلاقات التاريخية

الملك حمد بن عيسى آل خليف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

البحرين - (أ ش أ)

بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء في الرياض، مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مسار العلاقات التاريخية الراسخة في جميع المجالات، وجهود البلدين في تعزيز التنسيق الاستراتيجي حول مجمل قضايا المنطقة بما يحقق مصالحهما المشتركة، مؤكدين الحرص على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق الثنائي.

وأشاد الملك حمد - وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - بمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط المملكتين والذي يشكل علامة بارزة في تاريخ العلاقات البحرينية السعودية والضاربة في جذور وأعماق التاريخ وامتداداً لجسور المحبة والمودة والأخوة والتواصل بين الشعبين، مؤكدًا حرص البحرين على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتنمية هذه المنظومة الخليجية وتعميق روابط التعاون والأخوة بين الأشقاء لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لكل ما فيه خير ومصلحة الجميع.

من جانبه، أشاد الملك سلمان بالمواقف الأصيلة والمشرفة للبحرين بقيادة الملك حمد وجهودها المشهودة للدفع بمسيرة مجلس التعاون وتطوير مجالات العمل الخليجي المشترك، وإسهاماتها الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها وتداعياتها على الأمن والاستقرار، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha
الملك حمد بن عيسى آل خليفة البحرين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا