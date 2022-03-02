المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تتهم روسيا بخيانة ميثاق المنظمة الدولية
وكالات
اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، الأربعاء، روسيا بخيانة الأمم المتحدة وميثاقها.
وقالت المندوبة الأمريكية: "علينا دعوة روسيا للتوقف عن حربها التي لا مبرر لها ولم تأت نتيجة أي استفزاز" مضيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلق اجتياحًا شاملاً لدولة عضوة في الأمم المتحدة.
وأكدت: "نقف سويا لمساءلة روسيا عن انتهاكاتها للقانون الدولي وأزمة حقوق الإنسان البشعة التي نشهدها، وأنه يجب احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
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