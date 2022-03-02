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المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تتهم روسيا بخيانة ميثاق المنظمة الدولية

06:37 م الأربعاء 02 مارس 2022
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تتهم روسيا بخيانة ميثاق المنظمة الدولية

ليندا توماس غرينفيلد

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وكالات

اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، الأربعاء، روسيا بخيانة الأمم المتحدة وميثاقها.

وقالت المندوبة الأمريكية: "علينا دعوة روسيا للتوقف عن حربها التي لا مبرر لها ولم تأت نتيجة أي استفزاز" مضيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلق اجتياحًا شاملاً لدولة عضوة في الأمم المتحدة.

وأكدت: "نقف سويا لمساءلة روسيا عن انتهاكاتها للقانون الدولي وأزمة حقوق الإنسان البشعة التي نشهدها، وأنه يجب احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأمريكية روسيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي أوكرانيا

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