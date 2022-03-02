السعودية تجري أول تجربة في العالم لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس

الرياض - (د ب أ)

أجرت السعودية أول تجربة في العالم لتوفير تغطية شبكات الجيل الخامس وإيجاد حلول مبتكرة لأبرز التحديات العالمية في ضمان استمرارية الخدمة من خلال أنظمة المنصات عالية الارتفاع التي تقوم بعمل أبراج الاتصالات الأرضية، وذلك عقب نجاح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتنفيذ التجربة في منطقة مشروع البحر الأحمر، لتوفير التغطية لنطاق يصل إلى أكثر من 450 كيلومترا مربعا.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن سعود التميمي في تصريح له اليوم الأربعاء أن التجربة تجسد ريادة المملكة في تبني تقنيات الاتصالات اللاسلكية وما تمثله كموقع جاذب للاستثمار في التقنيات الناشئة والمستقبلية، كما ستقود لفتح آفاق جديدة للاستخدامات التقنية وإيجاد الحلول المبتكرة لتغطية المناطق النائية حول العالم وإيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لها وفق أحدث التقنيات التي تراعي التوجهات العالمية في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية وإيجاد الحلول الرقمية في حالات الطوارئ والتعامل مع الكوارث، وتوفير السعات المطلوبة للمناسبات والفعاليات المؤقتة".

ولفت الدكتور التميمي -وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"- النظر إلى أن النضج التنظيمي لقطاع الاتصالات أسهم في جعل المملكة موقعا ملائما لإجراء الشركات العالمية تجاربها النوعية.