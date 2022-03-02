روسيا: نؤيد الحل بالطرق السياسية والدبلوماسية مع "الناتو"

روسيا - (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، أنه من السابق لأوانه الحديث عن شكل العلاقات بين روسيا وحلف "الناتو"، مشيرًا إلى أن بلاده تؤيد حل القضايا مع الحلف عن طريق الإجراءات السياسية والدبلوماسية.

وقال جروشكو - في تصريحات لقناة "روسيا ـ 24" التلفزيونية اليوم الأربعاء - : "من الصعب أن أقول كيف ستتغير العلاقات بيننا وبين حلف شمال الأطلسي، فمن المفهوم أنها لن تكون كما كانت في السابق".

وأضاف جروشكو: "لقد أيدنا الحلول السياسية والدبلوماسية دائمًا وليس الحلول العسكرية، وليس الحلول العسكرية التقنية"، وتابع: "لقد حذرنا طوال الوقت من أنه إذا تعذر حل المشاكل سياسيًا على أساس توافق الآراء وعلى أساس توازن المصالح، فسيتعين علينا اتخاذ الإجراءات التي نراها ضرورية، وعندئذ سيكون الأوان قد فات للسؤال عن سبب قيامنا بذلك".