الإمارات تعلن تقديم مساعدات إغاثية لأوكرانيا بـ 5 ملايين دولار أمريكي

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديمها مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأربعاء ، يأتي ذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.

وتؤكد دولة الإمارات أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق، كما ورد في بيان دولة الإمارات، وما تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد يوم الاثنين الماضي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وكان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق أمس، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملحّ لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.