إصابة وزير خارجية الدنمارك بفيروس كورونا

كوبنهاجن- (د ب ا):

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية اليوم الأربعاء إصابة الوزير جيبي كوفود بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية يعاني من أعراض متوسطة، وقام بعزل نفسه وفقا لتوصيات السلطات الصحية الدنماركية، مضيفة أنه سوف يقوم بأكبر قدر ممكن من مهامه من المنزل.

وقال كوفود إن جهود الحكومة الدنماركية لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي مستمرة بلا هوادة.