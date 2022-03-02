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الكرملين: لدينا خبرة في التعامل مع العقوبات ... واقتصادنا سيظل صامدا رغم الضغوط

02:40 م الأربعاء 02 مارس 2022
الكرملين: لدينا خبرة في التعامل مع العقوبات ... واقتصادنا سيظل صامدا رغم الضغوط

دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء أن لدى بلاده خبرة في التعامل مع العقوبات، وشدد على أن الاقتصاد الروسي سيظل صامدا رغم ما تعرض له من ضربة قاسية.

ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كان تم تقييم احتمالات ارتفاع معدلات البطالة بسبب وقف الشركات الأجنبية الإنتاج في روسيا، بالقول :"بالطبع".

وأضاف :"سيتم التعامل مع هذه المسألة التي تمثل أولوية. ويجري بالفعل معالجتها من جانب مقر العمليات بقيادة رئيس الوزراء (ميخائيل) ميشوستين"، وفقا لما نقلته عنه وكالة "إنترفاكس" الروسية.

واستطرد بالقول :"كما تعلمون، لدينا بعض الخبرة في هذا الشأن. ومررنا بالعديد من الأزمات. وفي كل مرة، نتخذ تدابير حثيثة لتقليل تفاقم البطالة. وسنفعل الشيء نفسه هذه المرة".

وأقر بأن اقتصاد بلاده تلقى ضربة قوية بالعقوبات الأخيرة، ولكنه شدد على أنه سيظل صامدا.

وأضاف :"في الواقع، يتعرض الاقتصاد الروسي لضغوط شديدة، لقد تم توجيه ضربة قاسية له. ومع ذلك، لدينا القوة والإمكانات والخطط ... وسيظل صامدا".

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