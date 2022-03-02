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الكرملين: "المنطق السليم" يدعم مشروع "نورد ستريم 2"

02:36 م الأربعاء 02 مارس 2022
الكرملين: "المنطق السليم" يدعم مشروع "نورد ستريم 2"

الكرملين

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موسكو - (د ب أ):

أكد الكرملين تمسكه بخط أنابيب غاز بحر البلطيق المثير للجدل "نورد ستريم 2"، لكنه لا يرى أي فرصة لبدء تشغيله في ظل الظروف الحالية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "المنطق السليم والجدوى الاقتصادية تدعمان بوضوح ضرورة تشغيل هذه المشروع في أسرع وقت ممكن".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عنه قوله: "الواقع الهستيري جعل هذا الأمر مستحيلا حتى الآن... البنية التحتية بأكملها جاهزة تقنيا وتكنولوجيا ولوجستيا، من بين أمور أخرى. هذه البنية التحتية موجودة ولن تختفي بهذه السهولة".

وكانت الحكومة الألمانية علقت مؤخرا اعتماد خط الأنابيب، الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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