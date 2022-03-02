أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

الكرملين: اقتصاد روسيا يتلقى ضربات جدية نتيجة عقوبات الغرب

02:19 م الأربعاء 02 مارس 2022
الكرملين: اقتصاد روسيا يتلقى ضربات جدية نتيجة عقوبات الغرب

الكرملين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الاقتصاد الروسي يتلقى "ضربات جدية" بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن عمليات عسكرية في أوكرانيا، الخميس، حسبما نقلت سي إن إن عربية.

جاء ذلك في تصريح لبيسكوف خلال اتصال مع صحفيين أجانب، الأربعاء، حيث قال "الاقتصاد الروسي يتعرض لضربات جدية"، مضيفا في الوقت ذاته: "لكن هناك هامش أمان معين، وهناك إمكانات، وهناك بعض الخطط، والعمل جار، (الاقتصاد) سيبقى واقفا على قدميه".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن قال في خطاب "حالة الاتحاد"، الأربعاء، إن الاقتصاد الروسي "يترنح" من جميع العقوبات.

وكان المتحدث باسم الكرملين، قد قال في تصريحات لشبكة سي إن إن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشاهد خطاب بايدن "حالة الاتحاد"، لكنه سيحصل على تقرير مكتوب عنه.

الكرملين ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الاقتصاد الروسي روسيا أوكرانيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا