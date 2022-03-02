الأردن: طائرة إخلاء المواطنين القادمين من أوكرانيا عبر رومانيا في طريقها إلى المملكة

عمان- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إقلاع طائرة سلاح الجو الملكي الأردني، والتي أُرسلت إلى رومانيا بتوجيهاتٍ من الملك عبدالله الثاني لإخلاء المواطنين الأردنيين، من مطار بوخارست وعلى متنها حوالي 65 من الأردنيين وعائلاتهم من الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا.

‏وأضافت الوزارة - في بيان صحفي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا - أنه من المتوقع أن تهبط الطائرة في تمام الساعة 3 بعد ظهر اليوم في مطار ماركا العسكري.