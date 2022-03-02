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مقتل 21 على الأقل في قصف خاركيف

11:03 ص الأربعاء 02 مارس 2022
مقتل 21 على الأقل في قصف خاركيف

أوكرانيا

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كييف-(بي بي سي):
قال عمدة مدينة خاركيف إن 21 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 112 في قصف جوي على المدينة، ثاني أكبر مدن أوكرانيا من حيث عدد السكان.
ومع ذلك، قال حاكم إدارة إقليم خاركيف إن جميع الهجمات الروسية "تم صدها" وتحتفظ القوات الأوكرانية بجميع المواقع في المدينة، على الرغم من القصف العنيف لخاركيف خلال يوم و ليلة الثلاثاء.
وأضاف الحاكم، اوليه سينيغوبوف ان "العدو الروسي تكبد خسائر كبيرة".
ودخلت القوات الروسية المناطق الشمالية الشرقية والشمالية للمدينة بعد تعرضها للقصف من قبل المدفعية

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