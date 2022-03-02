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بوينج ونايك تقطعان العلاقات مع روسيا

10:57 ص الأربعاء 02 مارس 2022
بوينج ونايك تقطعان العلاقات مع روسيا

طائرة تابعة لشركة بوينج

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واشنطن-(بي ي سي):

أعلنت شركة بوينج، الثلاثاء، أنها ستعلق جميع العمليات الرئيسية في موسكو.

ولن تقدم شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بعد الآن الدعم الفني أو الصيانة، أو قطع الغيار ، للطائرات الروسية.

وأغلقت الشركة، الاثنين، مكتبها في كييف وأوقفت عمليات تدريب الطيارين في موسكو.

وقال متحدث باسم الشركة بوينغ "نركز على ضمان سلامة زملائنا في المنطقة".

كما انضمت شركة نايك إلى المقاطعة الخاصة لروسيا

واكتشف المتسوقون عبر الإنترنت في روسيا أن عملاق الملابس والأدوات الرياضية جعل منتجاته غير متاحة للبيع عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف.

وبذلك تنضمنايك إلى قائمة الشركات العملاقة التي تقاطع روسيا على إثر غزوها لأوكرانيا، أمثال أبل وأمازون

هذا المحتوى من

BBC
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