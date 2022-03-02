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رئيس الوزراء الأسترالي يعلن إصابته بكوفيد

10:15 ص الأربعاء 02 مارس 2022
رئيس الوزراء الأسترالي يعلن إصابته بكوفيد

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

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كانبرا- (أ ف ب):

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الثلاثاء أنّه مصاب بكوفيد-19، مشيراً إلى أنّه سيتابع من الحجر المنزلي إدارة تداعيات الفيضانات الهائلة التي ضربت الساحل الشرقي للبلاد.

وقال موريسون في بيان إنّه عانى أعراضا شبيهة بالإنفلونزا بعدما خضع لفحص كوفيد أتت نتيجته إيجابية الثلاثاء.

وأضاف في بيان "بينما أخضع للعزل المنزلي، أواصل ممارسة جميع مسؤولياتي بصفتي رئيساً للوزراء".

وأوضح أنّه يتابع الاستجابة للفيضانات المميتة في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، فضلاً عن "المأساة التي تتكشّف في أوكرانيا والعدوان الروسي المجنون".

هذا المحتوى من

AFP
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون فيروس كورونا

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