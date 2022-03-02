توجيه الرئيس بتطوير البنية الأساسية للمنظومة الرياضية طبقا لمعايير عالمية يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة-(أ ش أ):

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية طبقاً للمعايير والمــواصفات العالمية أمس وأخبار الشأن المحلي، اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان "السيسي: تنفيذ وتطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية بمعايير عالمية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه، في اجتماعه مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الـــوزراء ود.هــالــة السعيد وزيــرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود.محمد معيط وزيـــر المــالــيــة ود.أشــــرف صبحى وزيــر الشباب والرياضة، بتنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية طبقاً للمعايير والمــواصــفــات العالمية، ووفـــق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الــدولــة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب، خاصة مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة فى مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الإداريــة الجديدة، أو برج العرب شمالا على سواحل البحر المتوسط، أو هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة، فضلا عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمــطــارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها.

ونقلت الصحيفة عن المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئــاســة الجمهورية بسام راضي، قوله إنه تم استعراض سير العمل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل صــرحــاً ريــاضــيــاً متكامل الأركــان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، وبما تضمه المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكافة الألعاب الفردية والجماعية والرياضية المائية، ومنشآت طبية وخدمية وفندقية، مع بحث مخطط إدارة وتشغيل المدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال.

كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بمدينة الألعاب الأولمبية في برج العرب وكذلك مخطط تطوير كل من مدينة مرابط للخيول، ومحطة الزهراء للخيول العربية، وكذلك التطوير الشامل لمجمع هيئة استاد القاهرة، وذلك بهدف تأهيل وتحديث مختلف المنشآت الرياضية الملحقة بها، وقد وجه الرئيس بالإسراع في استكمال شبكة الطرق داخل المحيط الجغرافي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية وربطها بــالمــحــاور المــروريــة المحيطة وكذلك إقامة كباري مشاة علوية لتفادى الازدحام المروري ولتسيير حركة الجمهور الكثيفة عند حضور الفعاليات الرياضية والمباريات، وبما يتيح كذلك الاستخدام المجتمعي الرياضي والترفيهي لهيئة الاستاد وملحقاتها الفرعية. حضر الاجتماع اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وتحت عنوان "طائرة خاصة إلى بوخارست.. لإعادة الطلبة المصريين فى أوكرانيا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة تم بعد ظهر أمس إقلاع طائرة مصر للطيران ،على متنها السفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية إلى العاصمة الرومانية (بوخارست) لإعادة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن على متن الطائرة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد إنه فور صدور التوجيهات الرئاسية قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء

التنسيقات اللازمــة مع وزارة الخارجية والــســفــارات المصرية فــي الـــدول المعنية، ووزارتي الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، وتم ترتيب إرسال الطائرة التي ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست. كانت سفارة مصر ببوخارست قد نشرت أمس تنويها مهما للمواطنين المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا، وذلك بخصوص وصول طائرة الإجلاء إلى مصر.

وذكـــرت الــســفــارة ــــ في تنويه مهم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنـــه بالإشــارة إلــى الجهود الجارية لتسهيل عودة المواطنين العالقين في بــوخــارســت بــعــد عــبــورهــم الــحــدود الأوكــرانــيــة الرومانية، قــررت الحكومة المصرية إرسال طائرة إجلاء إلى بوخارست.

ناشدت السفارة المواطنين المصريين سرعة التوجه للسفارة المصرية فى بوخارست لإعداد قائمة المسافرين على تلك الطائرة والتوجه بعد ذلــك مباشرة للمطار من السفارة فى شكل جماعي.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة عاجلة لزيادة أرصدة السلع الأساسية لضمان توفير احتياجات المواطنين مدة آمنة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة الظروف العالمية والإقليمية والحرب الروسية ضد أوكرانيا والحد من الآثار والنتائج السلبية المترتبة عليها والتي أثرت على أسعار بعض السلع مثل القمح والنفط والغاز الطبيعي.

وأكدت تقارير المتابعة لوزارة التموين والغرف التجارية توافر واستقرار أرصدة السلع بكميات كبيرة في الأسواق والتي تكفى مدة آمنه تتراوح بين 3 أشهر و8 أشهر، وأن هذه المدة آمنة وتزيد عن المعدلات العالمية وذلك نتيجة الإجراءات التي تم تنفيذها بالتنسيق بين وزارات المالية والزراعة والصناعة والتخطيط والقوات المسلحة.

وأوضـح على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن إجراءات ضبط الأسواق مستمرة مما ساعد على زيادة الأرصدة، مؤكدا أن أرصدة القمح مطمئنة حيث تم إجراء عدة مناقصات خلال الأشهر الماضية وتأمين القمح اللازم لإنتاج الدقيق البلدي نسبة استخراج ۸۲٪ ، والذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم والذي يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية، مؤكدا أنه يتم توفير باقي احتياجات القمح من الخارج من عدة مناشئ ودول متعددة.

وأشار إلى وجود بدائل أخرى لروسيا وأوكرانيا في توفير القمح، حيث يتم إجراء المناقصات على أي منشأ طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة والتي تطبقها مصر، وأكد التزام الحكومة بتوفير حصص الدقيق للمخابز والتي تصل إلى حوالي 650 ألف طن لإنتاج حوالي ٢٥٠ مليون رغيف يوميا .

وتحت عنوان "عابدين: انتهاء العمل بالعاصمة الإدارية آخر العام"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن اللواء محمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أكد أن القطاع الخاص شريك وطني أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية وفي كل المشروعات، وأضاف أنه يتم تحقيق أرباح كبيرة ونستعين بالشركات الأجنبية لتدريب العاملين على أن يتم تسلم الشركة الإدارة بعد ١٠ سنوات، وأوضح أن كل المشروعات بالعاصمة تتم وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية في التشييد.

وأوضح أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي نظمته لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية. وكشف «عابدين» أنه سيتم الانتهاء من العمل بالعاصمة نهاية العام الحالي وأن جميع الوزارات تسلمت المباني الخاصة بها، كما تم الانتهاء من مباني مجلس النواب والشيوخ والمدينة الثقافية وجميع الأحياء السكنية، ويتم حاليا العمل بمشروعي القطار الكهربائي والمونوريل وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة بدأت العمل من مقرها بالمدينة.

وأشار إلى أنه سيتم طرح مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة خلال عامين. من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبا ويعكس حرص الدولة على التنمية الشاملة وفي مقدمتها زيادة الرقعة العمرانية من 7٪ حاليا إلى 14 ٪.

وأكد د. محمد عبدالعاطي وزير الري انه يتم تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة المعالجة بالحمام بمعدلات مرتفعة لإنهائه في مواعيده المحددة ، وأنه من المتوقع الانتهاء من محطة المعالجة خلال عام، وأشار إلى أنه تم إنهاء 22٪ من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 25 إلى 43 ٪ من المستهدف ، كما تم الانتهاء من مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 25٪، وإنهاء مسار المواسير بنسبة 41%.

وأوضح أن ذلك جاء خلال زيارته لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة لتفقد المشروع وتفقد عبد العاطي موقع تنفيذ محطة رقم (1) على المسار ، حيث يجرى العمل على تجفيف وتثبيت التربة أسفل طرد المحطة بطريقة هندسية حديثة ساهمت في خفض التكلفة والـوقـت اللازمين للعمل وبالتالي زيادة معدلات التنفيذ ، كما تفقد موقع تنفيذ محطة رقم (7) على المسار، وقطاع المسار المنفذ بالمواسير عند الكيلو 70.

وأشار عبد العاطي إلى أن محطة الحـمـام تـعـالج مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، كما يتم خلط المياه المعالجة بالمياه الجوفية للحفاظ على استدامة الخزان الجوفي.

وأضاف أن مشروع محطة الحمام يعد مشروعا للتنمية الشاملة ونـمـوذجا يحتذى به في مجال إعادة استخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع ، واكد أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة ، وأن دولا كثيرة طلبت الاستعانة بخبرة مصر في معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة.

وأوضح عبد العاطي أنه يجرى حاليا إنشاء محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، وتستهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا، اعـتـمـادا عـلـى مـيـاه الـصـرف الزراعي المعالجة من مصارف (العموم ، غرب النوبارية، القلعة ،إدكو ، برسيق ، أبو قير)، ويمتد هذا المسار بطول 174 كيلومترا، منها مسار جديد بطول 114 كيلومترا (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ۲۲ کم)، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء عدد 15 محطة رفع.

وأشار إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ محطة الحمام ستصبح أكبر محطة لمعالجة المياه علـى مـسـتـوى الـعـالـم، وستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه وتصل إلى 5 مرات تدوير.

وفي متابعتها للهجوم الروسي على أوكرانيا، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا أكد أنه من غير المقبول وجود الأسلحة النووية الأمريكية على أراضي عدد من الدول الأوروبية، وأنه حان الوقت لإعادتها إلى الولايات المتحدة .. مشيرًا إلى أن تحقيق الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا من جانب دول حلف شمال الأطلنطي «الناتو» له أهمية أساسية بالنسبة لروسيا‪.‬

وشدد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، على أن الهجوم الروسي سيتواصل «حتى تحقيق كل الأهداف المرسومة له».

في إطار متصل، أعلنت اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي «الناتو» تفعيل قوات الرد الأطلنطية على خلفية اشتداد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعد يومين من إعلان موسكو تأهب الثالوث النووي الروسي.

من جانبه صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن أوروبا سيتوجب عليها الامتناع عن شراء النفط والغاز من روسيا، داعيا لفرض مزيد من العقوبات عليها، ‬بينما أكد متحدث الحكومة البريطانية، أمس، أن طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي من بين الخيارات المطروحة.

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ذكرت صحيفة "الأهرام" ‫أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من التقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة خلال هذه الفترة التي تسبق قدوم فصل الربيع.‬

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة سترتفع اليوم لأعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مع وجود أتربة عالقة على جميع الأنحاء.

وتوقعت انخفاض درجة الحرارة، غدا الخميس، 5 درجات يصاحبها نشاط للرياح على معظم الأنحاء.