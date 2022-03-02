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اندلاع حرائق خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين رافضين لإلزامية التطعيم في نيوزيلندا

06:06 ص الأربعاء 02 مارس 2022
اندلاع حرائق خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين رافضين لإلزامية التطعيم في نيوزيلندا

البرلمان النيوزيلندي

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ولينجتون- (د ب أ):

اندلعت حرائق عديدة في حديقة تابعة للبرلمان النيوزيلندي في ولينجتون بعد أن اشتبك متظاهرون مع الشرطة اليوم الأربعاء.

وتوجه مئات من رجال الشرطة إلى مقر البرلمان، بينما كانت الشرطة تتطلع إلى إخلاء مخيم احتجاج أقامه معارضون للتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا قبل 23 يوما.

وتحولت عملية الإخلاء التي بدأت قبل الفجر، إلى أعمال عنف بحلول منتصف الظهيرة ، بالتوقيت المحلي ، حيث أضرم المتظاهرون النار في عدد من الخيام، مما أدى إلى انبعاث دخان أسود كثيف في الهواء.

وارتدت الشرطة معدات مكافحة الشغب واستخدمت رذاذ الفلفل بينما كان المتظاهرون يلقون أجساما تجاهها، بما في ذلك أعمدة الخيام والخشب.

واعتقلت الشرطة 38 شخصا منذ بدء العملية وتم سحب حوالي 30 سيارة.

وقال مفوض الشرطة أندرو كوستر في وقت سابق اليوم إن " المئات" من عناصر الشرطة الإضافيين من جميع أنحاء نيوزيلندا كانوا في الموقع.

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