بايدن: قد يطوّق بوتن كييف بالدبابات لكنه لن يطوّق حرية الأوكرانيين

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطابه صباح اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يطوّق كييف بالدبابات لكنه لن يطوّق الأوكرانيين أو حريتهم ولن يقضي على عزيمة العالم الحر.

وجاء ذلك في أول خطاب له حول حال الاتحاد أمام الكونجرس، مؤكدا سندافع عن أراضي أي دولة عضو في حلف الناتو.

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام الطائرات الروسية ، ردا على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد: "سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية ، مما يزيد من عزلة روسيا".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تدابير مماثلة فرضها الاتحاد الأوروبي وكندا. وردا على ذلك أعلنت هيئة الطيران الروسية روسافياتسيا أنها ستغلق المجال الجوى الروسي أمام 35 دولة.

وقال بايدن: "عندما لا يدفع الطغاة ثمنا لعدوانهم فإنهم يتسببون في مزيد من الفوضى".

وأوضح بايدن: "قبل ستة أيام، سعى فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر معتقدا أنه يستطيع أن يجعله ينحني لأساليبه المهددة لكنه أخطأ في الحساب بشكل سيء".

وأضاف: "لقد قوبل بجدار من القوة لم يتوقعه أو يتخيله أبدا. لقد قابل الشعب الأوكراني".

ورأى الرئيس الأمريكي أن نظيره الروسي "بات معزولا" أكثر من أي وقت مضى.