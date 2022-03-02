أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

مسؤول أوكراني: إصابة أكثر من 100 شخص في قصف روسي على مدينة ماريوبول

04:32 ص الأربعاء 02 مارس 2022
مسؤول أوكراني: إصابة أكثر من 100 شخص في قصف روسي على مدينة ماريوبول

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف- (د ب أ):

قال رئيس بلدية مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، فاديم بويتشينكو، إن أكثر من 100 شخص من سكان المدينة أصيبوا بالفعل في غارات جوية روسية على المدينة.

وصرح بويتشينكو لوكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأن "عدد الجرحى المدنيين يتزايد كل يوم".

وقال: "اليوم هناك 128 شخصا في مستشفياتنا".

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وتقع ماريوبول بالقرب من المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا وتعد آخر ميناء رئيسي تحت سيطرة الحكومة على بحر أزوف.

غارات جوية روسية إصابة أكثر من 100 شخص مدينة ماريوبول

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| انخفاض جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا